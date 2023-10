Uithuizermeeden – Donderdagmiddag kwam een omstander een onbeheerde fiets tegen langs het water bij Uithuizermeeden. Mogelijk had er iemand in het water gelegen. Een fiets was achtergebleven.

Na een zoektocht in de bijna droge sloot vond men geen persoon, daarop keerde men terug naar de kazerne. Het was loos alarm.

Foto's