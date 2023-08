Regio – Rijkswaterstaat is nauw betrokken bij de situatie rondom het vrachtschip Fremantle Highway, waarop in de nacht van dinsdag 26 juli op woensdag 27 juli 2023 brand uitbrak. We zetten alles op alles om de schade voor mens en omgeving zoveel mogelijk te beperken.

‘De eerste dag was er veel rook, maar dat werd minder. Je zag brandplekken op de huid van het schip. Maar dichter bij de waterlijn koelt het zeewater de scheepswand. Dan weet je: daar beneden is alles nog intact.

’Toch blijft de Arca voorlopig in de buurt. Voor het geval dat. Na het weekend wordt Cees afgelost, hij heeft dan 16 dagen achter elkaar gewerkt. ‘We mogen geen enkel risico nemen, zeker niet bij de Wadden. We blijven zolang als nodig, daarna gaan we weer aan ons reguliere werk als meetschip.’