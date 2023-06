Grip 1: Zeer grote brand bosperceel Floralaan Musselkanaal

Musselkanaal – Er komen meerdere meldingen binnen van brand in een bosperceel aan de Floralaan in Musselkanaal. Vanwege de droogte is uit voorzorg opgeschaald naar zeer grote brand.

Bij de brand komt veel rook vrij, mensen worden op afstand gehouden. Die over Musselkanaal trekt. Wanneer je last hebt van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit. Meer info vind je op: http://blijfuitderook.nl/home

Collega’s brandweer van VRDrenthe, gespecialiseerd in natuurbrandbestrijding, zijn opgeroepen om ons te helpen de brand te bestrijden. Vanwege de rookontwikkeling is ook een #NL-Alert verzonden. De Burgemeester liet zich bijpraten.

Op dit moment zijn wij nog druk bezig het vuur te bestrijden, geholpen door een peloton natuurbrand bestrijding.

Deze is gespecialiseerd in dit soort branden.

