Open dag bij brandweerkazerne Winschoten op zaterdag 1 juli

Winschoten – Brandweer Winschoten houdt aanstaande zaterdag 1 juli 2023 van 10:00 uur tot 16:00 uur een open dag bij de Winschoter kazerne aan de Molenweg. Jong en oud zijn van harte welkom.

Op deze dagen zijn meerdere hulpdiensten aanwezig. Zo zijn er bijvoorbeeld politievoertuigen van politie Oldambt en ambulances van ambulancezorg Groningen . Maar ook Stichting Oud Brandweermateriaal Winschoten komt met meerdere voertuigen.

Maar dat is nog niet alles, want er zijn nog veel meer hulpdiensten, zoals de Douane , Rijkswaterstaat en de Marechaussee noord. Ook de traumahelikopter gaat een landing inzetten vlakbij de brandweerkazerne. En natuurlijk mag Brandweer Winschoten zelf niet ontbreken. Met stoere brandweerwagens en mankracht staan wij klaar om je te laten zien hoe wij te werk gaan in geval van nood.

Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud. Zo kun je rondkijken in de brandweerwagens en een kijkje nemen achter de schermen. Ook kun je zelf ervaren hoe het is om een brandje te blussen. Tenslotte worden er diverse demo’s gegeven.

Kortom, het belooft een fantastische dag te worden die je niet mag missen! Kom jij ook zaterdag 1 juli?

Foto's