Winsum: Verkoopdag ` setjes E-Bikes`op 5 juli “Ga toch fietsen!”

Winsum – Let op!! We hebben zaterdag 5 juli weer een hele leuke actie!! Doordat het een zeer geslaagde dag was gaan we het nog een keer doen.Heb je altijd al een setje willen zijn?

We hebben heel veel setjes elektrische fietsen gesorteerd vandaag. We willen je graag uitnodigen om deze zaterdag 5 juli bij ons te komen testen!!

GRATIS GEEL VEILIGHEIDSHESJE

GA TOCH FIETSEN

We hebben natuurlijk niet alleen setjes maar ook heel veel andere elektrische fietsen.

We zijn geopend van 9.00 tot 16.00 op 5 juli.

Het aanleg 9c 9951SJ Winsum

GA TOCH FIETSEN WWW.DEBOOGEBIKES.NL

Fietsje huren? Dat kan ook voor groepen tot 40 personen.

Www.fietsverhuurwinsum.nl.

Ben je toch nieuwsgierig geworden en wil je op een andere dag komen neem dan telefonisch contact op.

06 44513180

[email protected]

