25-07-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Aangebrand eten in magnetron laat brandweer uitrukken naar verpleegtehuis in Ten Boer

Ten Boer - De brandweer moest zondag aan het einde van de middag in actie komen vanwege een brand in een verpleegtehuis aan de Bloemhof in Ten Boer. Bij de brand is niemand gewond geraakt.