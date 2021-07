24-07-2021, Gijs Bouman - 112Groningen.nl

Auto en Busje botsen op Hogelandsterweg Delfzijl

Delfzijl - Zaterdagavond omstreeks zeven uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Hogelandsterweg in Delfzijl, hierbij raakte geen mensen gewond.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onbekend, meerdere politievoertuigen en een ambulance zijn ter plaatse gekomen. Twee inzittenden werden door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De auto zal later weggesleept worden door een bergen.



Het overige verkeer ondervond enige hinder tijdens het ongeval. De Politie heeft gegevens genoteerd, en het ongeval in kaart gebracht.