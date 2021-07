24-07-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Zuidelijke ringweg zondag in beide richtingen deels dicht vanwege plaatsing viaduct

Groningen - De zuidelijke ringweg is zaterdagavond tot maandagochtend in beide richtingen ter hoogte van de Laan Corpus den Hoorn afgesloten voor het verkeer vanwege werkzaamheden.