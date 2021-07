24-07-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Automobilist met alcohol op valt met lege benzinetank stil op A7

Groningen - Agenten moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie komen omdat er op de A7 tussen Groningen en Drachten, vlak voorbij Vierverlaten, een personenauto stil was gevallen. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.