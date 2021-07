24-07-2021, Auke Mulder - 112Groningen.nl

Slagbomen Fanerbrug bij Briltil willen niet meer omhoog, verkeer moet omrijden (update)

Briltil - De Fanerbrug over het Hoendiep bij Briltil staat sinds zaterdagmiddag in storing.

De slagbomen van de Fanerbrug willen door de vergrendeling van de brug niet meer omhoog. Al het verkeer dat van Zuidhorn naar Niekerk wil, en andersom, moet omrijden via Briltil of Enumatil. Hierdoor is het extra druk op de wegen en zal men rekening moeten houden met enige vertraging.





Volgens Dagblad van het Noorden was er vorige week ook al een storing in de brug. Monteurs zijn onderweg om de slagbomen van de Fanerbrug weer te openen. Ook zullen zij onderzoek doen naar de oorzaak van de storing. Het is niet bekend tot wanneer de brug buiten gebruik is.

Update: Omstreeks kwart voor twee wisten monteurs de slagbomen weer aan de praat te krijgen. De brug is weer vrijgegeven voor alle verkeer. Wat de exacte oorzaak van de storing was, is niet bekend.