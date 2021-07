24-07-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Verdachten snelkraak juwelier Langestraat Winschoten gezocht

Winschoten - In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 juni 2021 werd er een snelkraak gepleegd bij een juwelier aan de Langestraat in Winschoten. De snelkraak vond plaats rond 03:20 uur.

Bij de snelkraak zijn veel sieraden buitgemaakt. Van de verdachten zijn beelden die de politie nu deelt, wie herkent hen? Na de snelkraak zijn de verdachten gevlucht op een donkere scooter, in de richting van het Oldambtplein. De bestuurder droeg een hoofdlamp. De scooter was niet verlicht. De bijrijder had een grote witte tas in zijn handen.





Opvallend was dat de buddyseat van de scooter los op de scooter zat. Deze viel er namelijk af toen ze wegreden. Dit is ook te zien op de beelden. Via de Zeeheldenstraat zijn de verdachten vermoedelijk gevlucht naar de Witte de Withstraat, in de richting van het kruispunt met de Bovenburen. Daar zijn zij vermoedelijk overgestoken en zijn zij het fietspad in de richting van de Wezellaan opgegaan. Herkent u de scooter aan de hand van de beschrijving of hebt u de scooter gezien op de aangegeven route? Dan komt de politie graag met u in contact.





Getuigen zouden hebben gezien dat er vlak na de snelkraak een auto met hoge snelheid weg is gereden. Deze zou ergens vlak bij het pand hebben gestaan tijdens de snelkraak. Hebt u deze auto ook zien staan of (weg) zien rijden? Ook dan komt de politie graag met u in contact. Voor de politie is dit belangrijke informatie.









Camerabeelden

Het onderzoek heeft nog niet geleid tot een of meerdere aanhoudingen. Gelukkig beschikt de politie over camerabeelden van de snelkraak. Op deze beelden zijn twee verdachten vastgelegd. Een deel van deze beelden kan de politie nu met u delen en men hoopt dat iemand zichzelf of een ander op deze beelden herkent.





De politie vraagt u deze informatie en uw tips met hen te delen. Op de beelden is te zien hoe twee verdachten zich toegang verschaffen tot de juwelier en dat zij in de juwelier zijn.





Is het u opgevallen dat er een of meerdere personen in uw omgeving ineens over veel geld of over veel sieraden beschikken? Of hebt u informatie over dat er grote hoeveelheden sieraden aangeboden worden? Deel deze informatie met de politie.









Deel uw informatie

Hebt u meer informatie over de snelkraak in Winschoten of denkt u de persoon of personen op de beelden te herkennen? Of herkent u uzelf op de camerabeelden? Geef dit dan aan de politie door. Laat ook weten wanneer u geen getuige bent, maar de dader mogelijk wel kent. Informatie delen kan via het tipformulier op deze website





Beschikt u over beelden die u nog niet met de politie hebt gedeeld? Ook deze kunt u uploaden in het tipformulier. Uiteraard kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M





Vermeld dan ook het volgende zaaknummer: 2021150943