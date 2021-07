23-07-2021, Oogtv.nl bron & politie foto

Politie doorzoekt woning in Stad tijdens onderzoek naar crystal meth-labs

Groningen - De politie heeft donderdagmiddag twee mannen gearresteerd in een crystal meth-lab in Boekelo. De hoofdverdachte, een 31-jarige man uit Geldrop, had ook een woning in Groningen.