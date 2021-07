23-07-2021, Oogtv.nl bron

Eigenaar sportschool krijgt in hoger beroep één jaar cel

Groningen - De 47-jarige voormalige eigenaar van een sportschool aan de Protonstraat is, in hoger beroep, veroordeeld tot een celstraf van één jaar. Dat maakte het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vrijdag bekend. Zegt Oogtv.nl.

De man werd tevens veroordeeld voor illegaal wapenbezit. Hoewel de rechtbank het motief om zijn eigen sportschool in brand te steken in het midden laat, lijkt het te gaan om een poging tot verzekeringsfraude.

“Verdachte heeft door zijn handelen niet alleen onnodig beslag gelegd op de opsporingscapaciteit van de politie, maar ook het vertrouwen van meerdere personen, waaronder de verzekeraar, op ernstige wijze geschonden en tevens forse schade veroorzaakt”, zo stelt de rechtbank. “Hoewel er aanwijzingen zijn dat verdachte een financieel motief had voor zijn handelen, blijft het, nu verdachte de feiten tot op de dag van vandaag ontkent, gissen naar zijn daadwerkelijke motieven.”

Jaar minder cel

De man zette drie jaar gelden een overval in scène in zijn eigen sportschool. Dat deed hij door zijn eigen pand in brand te steken en zichzelf drie schotwonden toe te brengen. Hij werd op het dak van zijn sportschool gevonden. Hij zei dat hij was overvallen en beschoten en dat de overvallers vervolgens zijn sportschool in brand hadden gestoken.

Vijf jaar geleden werd de man nog tot twee jaar cel veroordeeld door een lagere rechtbank, de rechtbank in Groningen. Omdat de man meer dan vijf jaar moest wachten op een uitspraak van het gerechtshof, kreeg de sportschooleigenaar een lagere straf.

Hoger beroep

De advocaat van de verdachte tekende hoger beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank in Groningen, omdat de onderzoeksmethodes van de recherche in twijfel trok. Zo zou er DNA van andere mensen op het wapen hebben gezeten. Ook zou de mogelijkheid bestaan dat de schotwonden die de man had, niet door hem zelf zijn toegebracht.

De rechter oordeelde echter dat de verdachte alle bewijzen die wel vaststaan tegenspreekt.

