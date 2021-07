23-07-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie Marttin Nuver

Persoon te water Hoofdstation Groningen

Groningen - Donderdagavond om 23:45 uur de melding van een persoon te water bij het Hoofdstation in Groningen. Bij aankomst was de persoon al uit het water gehaald door de politie en omstanders en kreeg deze man folie om zich heen om weer warm te worden.

De brandweerduikers werden al snel weer gecanceld. De man die de man het water in duwde is weggerend aldus omstanders. De exacte toedracht is niet bekend. De politie noteerde gegevens van getuigen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.