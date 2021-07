22-07-2021, Joey Lameris & Liam Lameris - 112Groningen.nl

Auto belandt in pui van autodealer Groningen (Video)

Groningen - De hulpdiensten zijn donderdagavond omstreeks kwart voor negen uitgerukt voor een ongeval op de kruising Rostockweg met de Odenseweg in Groningen.

De hulpdiensten ontvermden zich over de slachtoffers. Verschillende politie eenheden en ambulance's kwamen ter plaatse. De Odenseweg in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Of er slachtoffers mee moesten naar het ziekenhuis, is nog onbekend.