22-07-2021

Vuurwapen-melding bij Ikea Groningen blijkt politieagent in burger

Groningen - De politie is woensdag aan het einde van de middag massaal uitgerukt voor een incident bij woonwinkel Ikea aan de Sontweg in de stad Groningen.

Volgens een woordvoerster van de politie kreeg men een melding binnen dat er iemand met een vuurwapen was gezien in de woonwinkel. Hierop heeft de melding direct meerdere eenheden met spoed aangestuurd. Een getuige meldt aan 112Groningen dat ruim tien politiewagens het hele terrein van de Ikea hadden afgesloten.





De mensen die ik de winkel aanwezig waren mochten tijdelijk het pand niet uit. Ook mocht er niemand meer naar binnen. Politieagenten hebben in de woonwinkel onderzoek verricht. Uit dit onderzoek bleek dat er daadwerkelijk iemand met een vuurwapen in de winkel aanwezig was.





Deze persoon met het vuurwapen bleek na onderzoek een politieagent in burger te zijn. Onbedoeld was het vuurwapen van de agent zichtbaar onder zijn kleding gezien zegt de woordvoerster. De politie Noord-Nederland meldt dat de desbetreffende agent al buiten de winkel was, toen de politie bij de winkel arriveerde. Na ongeveer twintig minuten konden alle politie-eenheden weer terug naar de post. Mensen die in de winkel aanwezig waren hebben zover bekend weinig gemerkt van alle commotie.



Een politiewagen die onderweg was naar deze spoedmelding bij Ikea crashte gisteren met een personenauto op de kruising van de Europaweg met de Lübeckweg. Hierbij vielen gelukkig geen gewonden. Wel raakte beide voertuigen zwaar beschadigd.