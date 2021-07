22-07-2021, Oogtv.nl bron

Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen stijgt naar 18

Groningen - Het aantal coronapatiënten in de Groningse ziekenhuizen is sinds afgelopen maandag gestegen met vijf opnames. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland donderdag naar buiten heeft gebracht.

Dezelfde dag werd bekend dat Groningen nog steeds een donkerrode kleur heeft op de coronakaart van het ECDC, de Europese variant van het RIVM.

Vijf nieuwe ziekenhuisopnames

In totaal lagen er donderdagochtend achttien coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen. Afgelopen maandag waren dat er dertien. Net als maandag wordt één van de opgenomen patiënten behandeld op een IC-afdeling. De laatste keer dat er zoveel coronapatiënten in Groninger ziekenhuisbedden werden verpleegd, was begin juni.

Zes andere provincies ook ‘donkerrood’ op coronakaart EU

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen in de provincie in de afgelopen week flink is gedaald, blijft het ECDC Groningen aanmerken als gebied met een bijzonder hoog risico op besmetting. Groningen is echter niet meer de enige Nederlandse provincie die deze kleur heeft. Ook Noord- en Zuid-Holland, Gelderland, Brabant, Overijssel en Gelderland hebben deze kleur gekregen. De overige provincies staan volgens het ECDC op ‘rood’.