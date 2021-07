22-07-2021, Oogtv.nl bron en Corona dashboard

72 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 149 in provincie

Groningen - Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend met 72 toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers die het RIVM donderdagmiddag naar buiten heeft gebracht. In de rest van de provincie werden nog eens 77 infecties vastgesteld.

De 421 nieuwe besmettingen in de gemeente zijn er 63 minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de rest provincie maakte het RIVM melding van 77 infecties, 87 minder dan een dag eerder. De meeste besmettingen in het Ommeland werden gevonden in de gemeentes Westerkwartier (20) en Het Hogeland (20).

Het RIVM maakt daarnaast melding van één nieuwe ziekenhuisopname in de provincie. Woensdag waren dat er twee. De vandaag opgenomen COVID-patiënt komt uit de gemeente Eemsdelta.

Landelijk

In Nederland als geheel vond het RIVM tussen woensdag- en donderdagochtend 6.301 nieuwe besmettingen, 596 minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. 72 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan elf op een IC. Drie mensen overleden aan COVID-19. Dat was ook woensdag het geval.

