22-07-2021, Politie Tweet

Man(46) uit Marum zwaargewond na ongeval in Surhuizum

Surhuizum(Friesland) - Woensdagavond rond 19:00 uur vond er een ernstig, eenzijdig ongeval plaats op It Langfal in Surhuizum. Door nog onbekende oorzaak raakte een 46-jarige man uit Marum met zijn auto van de weg en belandde in een naastgelegen sloot.

De bestuurder is door de brandweer uit het voertuig bevrijd. Hij raakte zwaargewond en is onder begeleiding van een MMT-arts per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De Forensische Opsporing(vroeger VOA) Verkeer doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Foto`s Volg ons ook op Facebook en Twitter