22-07-2021, Oproep

Jeugdbrandweer Westerkwartier is dringend opzoek naar nieuwe jeugdleiders

Westerkwartier - Jeugdbrandweer Westerkwartier zoekt dringend jeugdleiders om het voortbestaan te kunnen blijven garanderen! Vind je het leuk om jongens en meiden van 11 t/m 18 jaar te motiveren en te enthousiasmeren?

En heb je repressieve kennis en ervaring bij de brandweer? Meld je dan aan. Jeugdbrandweer Westerkwartier bestaat uit twee groepen van elk 8 personen. We oefenen elke donderdagavond van 19:00 – 21:00 uur. De oefeningen vinden plaats rondom de kazerne van de Bosbrandweer in Niebert of in de directe omgeving van Niebert. Elke oefenavond zijn er minimaal twee jeugdleiders verantwoordelijk voor het begeleiden van de oefenavond. Op de oefenavonden komen zowel theorie als praktijk aan bod.



Van de jeugdleiders wordt verder verwacht dat ze ondersteunen bij andere activiteiten waar de jeugdbrandweer aan deelneemt. Dit kan bijvoorbeeld een open dag op een post in het cluster Westerkwartier zijn of een demonstratie op Koningsdag.

Mocht je interesse hebben om jeugdleider bij Jeugdbrandweer Westerkwartier te worden of wil je meer informatie over de inhoud, dan kun je dit aangeven via de mail jeugdbrandweer.westerkwartier@gmail.com