21-07-2021

GGD’en vanaf vandaag alert op fraudeurs die weglopen zonder vaccinatie

Groningen - De GGD’en in Nederland hebben de afgelopen dagen maatregelen genomen tegen een nieuwe manier van fraude. Daarover bericht de Volkskrant woensdag.

De afgelopen periode zijn landelijk zeker tien mensen betrapt die met een vaccinatiebewijs uit de wachtrij wegliepen, nog voordat ze hun prik hadden gekregen. Het vermoeden bestaat dat sommige fraudeurs ook in hun opzet geslaagd zijn, maar de precieze omvang van de fraude is onbekend. De mensen die betrapt werden hebben hun vaccinatiebewijs in moeten leveren, in het systeem is een aantekening gemaakt.





Om de fraude te voorkomen is besloten om op een aantal locaties pas het bewijs te geven na de vaccinatie. Daarnaast worden de wachtrijen beter afgeschermd en wordt er extra toezicht ingesteld. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de fraude toegepast om op die manier aan de noodzakelijke papieren te komen om naar het buitenland te kunnen reizen.