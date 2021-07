21-07-2021, Oogtv.nl bron en Corona dashboard

RIVM telt 135 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen, 236 in provincie

Groningen - In de gemeente Groningen zijn sinds dinsdag 135 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit openbare data van het RIVM.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er in de gemeente Groningen tot nu toe 18.906 personen positief getest. Dinsdag lag dit aantal nog op 18.771. Dit betekent een stijging van 0,71 procent. Het aantal nieuwe besmettingen ligt onder het 7-daags gemiddelde dat op 218,57 staat. In de gemeente Groningen werd één persoon opgenomen in het ziekenhuis. Als er wordt gekeken naar de gemeenten met het hoogste aantal nieuw gemelde positieve testen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen dan staat Groningen nu op de vierde plaats met 657 positieve testen. Tubbergen staat op plaats één met 855,5, Amsterdam op twee met 718,4 en de derde plaats is voor Diemen met 708,3.

Provincie

In de provincie werden in de afgelopen 24 uur 236 personen positief getest. De meeste nieuwe besmettingen werden gevonden in de gemeente Groningen, in de gemeente Midden-Groningen gaat het om 20 nieuwe gevallen, Westerkwartier 19, Het Hogeland 16, Eemsldeta 15, Oldambt 11, Veendam 9, Stadskanaal 6, Westerwolde 3 en Pekela 2. Er werden geen nieuwe sterfgevallen gemeld. In de gemeente Midden-Groningen moest een inwoner opgenomen worden in het ziekenhuis.

Landelijk

Landelijk zijn er in het afgelopen etmaal 6.897 personen positief getest. Dit aantal ligt lager dan het 7-daags gemiddelde dat op 9.416,29 staat. In de ziekenhuizen werden 65 nieuwe patiënten opgenomen, op de Intensive Care gaat het om 13 nieuwe opnames. In totaal liggen er nu 428 mensen in het ziekenhuis, dit zijn er 13 meer in vergelijking met dinsdag, waarvan er 106 op de IC liggen. Voorts werden er bij het RIVM 3 nieuwe sterfgevallen gemeld.

