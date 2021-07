21-07-2021, Om.nl

Brit(49) mogelijk vervolgt op verdenking opdracht geven tot moord op Gerard Meesters

Groningen - Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland gaat een 49-jarige man met de Britse nationaliteit – die op dit moment een lange gevangenisstraf uitzit in Frankrijk – vervolgen op verdenking van het opdracht geven tot de moord op Gerard Meesters.

De 52-jarige docent Gerard Meesters werd op 28 november 2002 in de hal van zijn woning in Groningen doodgeschoten. De zus van het slachtoffer bleek betrokken bij een gewelddadige Engelse misdaadorganisatie.

Gerard Meesters werd geliquideerd, als afrekening, omdat leden van de criminele organisatie meenden dat zijn zus en een vriendin van haar drugs zouden hebben gestolen van de bende.

Opdrachtgever

De schutter werd in 2005 veroordeeld tot levenslang. Ook de vier andere betrokkenen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. De opdrachtgever bleef tot nu toe echter buiten beeld. Het Gerechtshof stelde in 2006 dat de moord was gepleegd in opdracht van de organisatie. Het Hof sprak in het arrest over een ‘moord gepleegd in opdracht van de organisatie, een moord op een onschuldig slachtoffer, als middel ingezet door de organisatie. Een in ons land tot dusver zelden getoonde wreedheid’.

In 2018 werd door politie en Openbaar Ministerie Noord-Nederland nieuw onderzoek. Dit onderzoek naar de opdrachtgever van de moord leidt nu tot de vervolging van de 49-jarige verdachte, die medio december vorig jaar is verhoord in Frankrijk over zijn rol in de moord. Op basis van het uitvoerige onderzoeksdossier heeft het Openbaar Ministerie Noord-Nederland vandaag de beslissing genomen de 49-jarige verdachte strafrechtelijk te vervolgen.

Aan de deur

Het slachtoffer werd vier dagen voor de moord bedreigd door vijf mannen die bij hem thuis aan de deur kwamen en informatie eisten over de verblijfplaats van zijn zus en haar vriendin. De mannen gaven het slachtoffer een briefje met een telefoonnummer dat zij moest bellen.

Op donderdagavond 28 november, kort na zeven uur, was het slachtoffer alleen thuis in zijn woning aan de Uranusstraat toen hij in de deuropening werd doodgeschoten.

De 49-jarige verdachte is in Frankrijk onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar wegens de import van 1200 kilo cocaïne. Hij zit vast sinds 2015. De regiezitting in deze zaak wordt momenteel gepland om de verdediging in de gelegenheid te stellen te komen met onderzoekswensen. Wanneer de zaak inhoudelijk voor de rechtbank wordt gebracht is nu nog niet te zeggen.