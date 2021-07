21-07-2021, Rijksoverheid.nl

Beperkte wijzigingen in reisadviezen ondanks oplopende besmettingen

Landelijk - Deze week veranderen er binnen Europa geen reisadviezen van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, er zijn risico’s) of van geel naar oranje.

Wegens een stijging in de besmettingscijfers monitort het RIVM nauwlettend de situatie in Luxemburg en op de Azoren in Portugal en Kreta in Griekenland: deze bestemmingen hebben een geel reisadvies.

In veel Europese landen is volgens het RIVM sprake van een groei in de besmettingen. Daarbij is niet alleen het aantal besmettingen van belang: ook trends daarin, het percentage positieve tests en het aantal reizigers dat besmet terugkeert, worden meegewogen.





Het reisadvies van Malta verandert op 22 juli van groen naar geel: er is een toename in de besmettingen, maar reizen blijft mogelijk en er gelden inreisregels.

Buiten EU

Voor de reisadviezen buiten de EU baseert Nederland zich op de lijst met corona-veilige landen en gebieden van de Europese Unie. De lijst wordt uitgebreid met Oekraïne. Als Oekraïne geen inreisverbod voor reizigers uit Nederland hanteert, verandert het reisadvies op 22 juli van oranje naar geel. Maar let op, ook dan kunnen er inreisbeperkingen gelden en buiten de EU wordt het EU digitale coronacertificaat (DCC) niet geaccepteerd.





Rwanda en Thailand worden van de EU covid-veilige lijst gehaald en worden daarmee hoogrisicogebieden. De Britse Maagdeneilanden worden zeerhoogrisicogebied. De coronacijfers geven daar aanleiding toe. Voor bestemmingen buiten EU die niet op de EU covid-veilige lijst staan geldt: alleen noodzakelijke reizen.

Ga wijs op reis

Het is en blijft belangrijk om uw reis goed voor te bereiden en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. De situatie in een land kan snel veranderen. Ook kan de coronasituatie in Nederland gevolgen hebben voor de maatregelen die landen instellen voor reizigers uit Nederland.

Ga daarom niet af op alleen de kleurcode en lees het hele reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl of in de Reisapp.

Totstandkoming reisadviezen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt de reisadviezen vast op basis van het wekelijkse RIVM-advies en in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.





Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over hoe het RIVM-advies tot stand komt.

Vragen