20-07-2021, Foto: 112Groningen.nl & Bron: OOGTV.nl

“‘Gevaccineerden moeten zich voorlopig ook aan maatregelen houden”

Groningen - Gevaccineerde mensen moeten zich voorlopig aan dezelfde maatregelen houden als mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Die oproep doen een aantal virologen dinsdag in de Volkskrant.

Aanleiding voor de oproep is de deltavariant van het coronavirus die zich in hogere mate ook kan verspreiden via mensen die al volledig gevaccineerd zijn. Zo blijkt dat in ziekenhuizen tientallen volledig gevaccineerde medewerkers toch positief testen. Zij hebben echter weinig tot geen klachten. Dat de huidige vaccins niet volledig beschermen tegen een infectie was bekend. Voor de deltavariant lijkt de volledige bescherming tegen een infectie en virusoverdracht ook lager dan bij andere varianten. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de viral load. Uit een analyse blijkt dat mensen die besmet zijn met de deltavariant tot duizend keer meer virusdeeltjes verspreiden.



In het begin van een infectie is het waarschijnlijk zo veel dat de antistoffen in een lichaam het niet bij kunnen benen. “Het virus breekt vanwege zijn grote aantallen als het ware door de verdediging heen”, zegt klinisch viroloog Matthijs Welkers van het Amsterdamse UMC in de krant. De vaccins beschermen nog wel steeds heel goed tegen ernstige infecties waardoor mensen die volledig gevaccineerd zijn minder risico lopen om in het ziekenhuis te komen. Het risico bestaat echter wel dat gevaccineerde mensen niet-gevaccineerden besmetten.