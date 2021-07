20-07-2021, Ingezonden artikel

Omscholen voor de politie: zo doe je dat!

Groningen - Er zijn verschillende manieren om je om te laten scholen voor de politie. Zo biedt de politie zelf een tweejarige opleiding aan, waarbij je werken en leren combineert.

Hetgeen je in de schoolbanken geleerd hebt, kun je op deze manier direct in de praktijk brengen binnen je politieteam. Het voordeel van dit tweejarige traject is dat je na de opleiding direct aan kunt sluiten bij de politie. Doordat je het leren gecombineerd hebt met werken zal je al een aantal collega’s kennen!

Mocht je de politieacademie zelf niets vinden, dan zijn er verschillende andere gerelateerde opleidingen aan misdaad. Kijk bijvoorbeeld eens bij een opleidingsinstituut als NCOI. Hier wordt een opleiding criminologie aangeboden op hbo-niveau en een opleiding beheer & security op mbo-niveau.



Tip: op https://www.linkedin.com/school/ncoi/ vind je meer informatie over hetgeen een opleidingsinstituut als NCOI aanbiedt aan opleidingen en trainingen.





Opbouw van de opleiding tot politieagent

Het tweejarige traject wat op de politieacademie wordt aangeboden, richt zich in het eerste jaar voornamelijk op leren. Je loopt in dit eerste jaar slechts een korte stage. Het tweede jaar richt zich minder op leren en meer op werken. Je loopt meerdere, langere stages bij een politie-eenheid. Je kiest hierbij voor de eenheid waar je straks ook wilt gaan werken. Handig, wanneer je niet te ver hoeft te reizen voor je stages en je leert op deze manier direct een aantal collega’s kennen. Na het afronden van het leer- en werktraject verdien je een diploma op mbo-4 niveau. Met dit document op zak, kun je direct aan de slag gaan binnen het politieteam waar je de stage gelopen hebt.





Tip: naast de tweejarige mbo-opleiding, kun je ook voor een hbo-politieopleiding kiezen. Deze opleiding duurt langer, namelijk 4 jaar. Je hebt tenminste een havo-diploma nodig om aan deze opleiding te kunnen beginnen.





Rechercheur worden in plaats van agent

Eerder las je al dat er verschillende opleidingsinstituten zijn, waar je bijvoorbeeld een opleiding criminologie kunt volgen. Ook bij de politieacademie worden verschillende vervolgopleidingen aangeboden. Een goed voorbeeld hiervan is de hbo-masteropleiding recherche. Je leert tijdens deze opleiding wat het vak van rechercheur inhoudt. De opleiding duurt 3 jaar en kan een logisch vervolg zijn op de hbo-politieopleiding van 4 jaar. Overigens kun je de politieopleiding op hbo-niveau ook versneld doorlopen. Houd er rekening mee, dat je in dit geval al een hbo- of wo-opleiding afgerond moet hebben. Op de website van de politieacademie lees je er meer over.