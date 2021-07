20-07-2021, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Gewonde bij steekpartij aan de Korreweg in Groningen (Video)

Groningen - Bij een steekpartij aan de Korreweg in Groningen is dinsdag aan het begin van de avond een jongen gewond geraakt. Het incident vond plaats bij de trap van appartementencomplex 'Korrezoom'.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen met spoed per ambulance en onder begeleiding van het MMT (Mobiel Medisch Team) naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek.



Wat er precies is gebeurd, is onbekend. Momenteel is het nog onbekend hoeveel personen er bij de steekpartij betrokken waren en of er aanhoudingen zijn verricht. De Politie is momenteel opzoek naar een steekwapen, dit in de buurt van het incident.



Update 20:52: De verdachte van het steekincident op de Korreweg eerder vanavond is door de politie aangehouden, melden zei op Twitter. Zowel de verdachte als het slachtoffer zijn minderjarig. Het slachtoffer ligt momenteel nog in het UMC in Groningen. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. "Het is nog onbekend wat er zich precies heeft afgespeeld, hier doen wij nu onderzoek naar", meldt een woordvoerder van de politie.



Over eventuele leeftijden is nog niets bekend. Volgens omwonenden en getuigen hadden een jongen en een meisje ruzie. Volgens omwonenden gaat het om een jongen en een meisje tussen de 14 en 17 jaar oud. De politie kan dit in verband met het lopende onderzoek niet bevestigen. Volgens een getuige hadden de jongen en het meisje ruzie, waarbij één van beide is gestoken.