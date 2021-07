20-07-2021, Foto's Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Vogel zit vast in schoorsteenpijp, Brandweer doet mislukte reddingspoging

Peize - Dinsdagavond omstreeks 17:19 is de brandweer van Peize opgeroepen voor een dier in problemen aan de Dalkruidlaan.

Ter plaatse bleek er een vogel vast te zitten in de schoorsteenpijp van een woning. Ter assistentie is er een hoogwerker uit Assen opgeroepen om het dier te bevrijden. De hoogwerker kwam rond 18:00 ter plaatse. Brandweerlieden hebben geprobeerd de bovenkant van de schoorsteen weg te zagen. Dit is echter niet gelukt en ook van binnenuit kon het dier niet bevrijd worden.



De brandweer heeft na meerdere mislukte pogingen de werkzaamheden gestaakt. De bewoners gaan contact opnemen met de schoorsteenveger die gaat proberen het dier te bevrijden.