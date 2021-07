20-07-2021, Joey Lameris & Liam Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Auto en motor botsen op de Vondellaan in Haren (Video)

Haren - Op de Vondellaan in Haren zijn dinsdagmiddag een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen.

Een afslaande automobilist zag de tegemoetkomende motorrijder over het hoofd. De motorrijder kwam hierdoor ten val. De motorrijder is door een verpleegkundige van de ambulancedienst gecontroleerd, maar hoeft niet mee naar het ziekenhuis.



De weg is inmiddels weer volledig vrij voor het verkeer. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen en maakte rapport op van het ongeval. Beide voertuigen raakten door de botsing beschadigd.