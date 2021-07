20-07-2021, Foto: Robert van der Veen - 112Groningen & Bron: ADP

Werk- en celstraf voor zware mishandeling op Steentilbrug

Groningen - Voor een zware mishandeling op de Steentilbrug in Groningen is een 33-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Hij kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De man sloeg in juni 2019 in de vroege ochtend na een avondje stappen een andere man tegen het hoofd. Die viel daarbij met zijn hoofd op een stoeprand. Het slachtoffer liep diverse breuken op in zijn gezicht en schedel. De Hagenees vervolgde zijn weg en liet het slachtoffer hulpeloos achter.

Hulpeloze toestand:



De mishandeling kwam in het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’. De Hagenees stapte na de uitzending zelf naar de politie. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij het slachtoffer in zo’n hulpeloze toestand achter heeft gelaten. Dat kreeg hulp van een toevallig passerende ambulance. De Hagenees is eerder voor dergelijke feiten veroordeeld.





Schadevergoeding:



Het is in zijn voordeel dat hij sinds november een behandeling ondergaat in een verslavingskliniek. Die positieve wending moet niet worden doorkruist, zei de rechter. Hopelijk houdt die behandeling hem op het rechte pad. Het slachtoffer heeft tot op de dag van vandaag door de klap nog fysieke klachten. Hem is een schadevergoeding van ruim 14.500 euro toegekend.