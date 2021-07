20-07-2021, Bron: ADP

Stadjer moet taakstraf uitvoeren voor heimelijk filmen onder vrouwenrokjes

Groningen - (ADP) Een 41-jarige man uit Groningen moet een taakstraf van 100 uur uitvoeren, omdat hij tientallen vrouwen stiekem onder hun rokken filmde.

Hij deed dit met een camera die hij in een tas had gemonteerd. Naast de werkstraf kreeg de man ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd. De man ging in de zomer van 2020 in het centrum van Groningen zo geraffineerd te werk, dat de vrouwen niet merkten dat zij werden gefilmd. De man filmde de billen, vooral volle billen hadden zijn voorliefde. Hij zette de beelden vervolgens op een pornosite. Hij deed dit voor de kick en hij kreeg veel ‘waardering’ van bezoekers van deze site. Een medewerker van een supermarkt herkende een klant duidelijk op de beelden en meldde dit bij de politie.





De camerabeelden van deze winkel werden bekeken en zo kwam de verdachte zelf in beeld. Bij de man thuis vonden de agenten een hoeveelheid kinderporno. De man kampt met stoornissen als schizofrenie, waarvoor hij zich klinisch moet laten behandelen De stoornissen worden versterkt door cannabisgebruik. De rechter legde hem een drugsverbod op en moet de Stadjer, met het oog op de verboden porno, controles toestaan op zijn computers.