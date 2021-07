20-07-2021, Foto: 112Groningen.nl & Bron: HartslagNu

Hoe tevreden zijn burgerhulpverleners over HartslagNu?

Groningen - Hoeveel reanimatiemeldingen ontvangen burgerhulpverleners gemiddeld? Hoe vaak gaan ze naar een reanimatie? Zijn er barrières om niet ter plaatse te gaan?

Hoe tevreden zijn ze over de manier van alarmeren? Antwoorden hierop hebben wij gekregen in ons jaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Lees hier de resultaten.Mensen hebben verschillende redenen waarom ze zich als burgerhulpverlener inzetten. De volgende redenen komen veel terug: Ik zie het als mijn burgerplicht. Het geeft voldoening iets voor iemand te kunnen doen. Het verschil kunnen maken tussen leven en dood. In mijn omgeving ken ik mensen met hartproblemen. Voor mijn werk heb ik leren reanimeren (ik ben bhv’er, verpleegkundige, reanimatie-instructeur, brandweerman). Ik heb samen met de buren een AED aangeschaft en me ook aangemeld als burgerhulpverlener.44% van de respondenten geeft aan 1 tot 5 keer een reanimatiemelding te hebben ontvangen sinds ze zijn aangemeld bij HartslagNu. 58% geeft aan 1 tot 5 keer daadwerkelijk ter plaatste te zijn geweest. Van de respondenten is 4% meer dan tien keer ter plaatse geweest. Iets meer dan de helft van de burgerhulpverleners heeft ook daadwerkelijk hulp verleend als ze ter plaatse zijn geweest.Iets meer dan een derde van de respondenten geeft aan barrières te hebben gehad om naar een reanimatie te gaan. De meest voorkomende barrières waren: Ik heb de oproep te laat gezien. Ik was niet in de buurt. Ik kon niet zomaar weg.De tevredenheid over de samenwerking ter plaatse is ten opzichte van 2019 verbeterd.Het merendeel van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de vragenlijst die men van HartslagNu na een reanimatie krijgt. Ditzelfde geldt ook voor de ondersteuning die men na een reanimatie vanuit HartslagNu ontvangt. 21% van de respondenten geeft aan behoefte te hebben gehad aan contact met betrokkenen na de reanimatie. Ongeveer 8% heeft contact gezocht via HartslagSamen.56% van de respondenten ontvangt de oproepen via sms en 35% via de HartslagNu-app. Telefonische oproep (7%) en pager (2%) worden weinig gebruikt. 67% is tevreden tot zeer tevreden over alarmering via de HartslagNu-app. 78% is tevreden tot zeer tevreden over alarmering via sms.De HartslagNu-app wordt door 76% van de respondenten gebruikt (dus niet alleen voor reanimatieoproepen). In 2018 was dit percentage 72%. Het percentage Android (56%) gebruikers is hoger dan Apple (42%) gebruikers. Bij de Apple gebruikers is het percentage mensen dat ontevreden is hoger (11%) dan bij Android (5%). Een aantal redenen waarom men ontevreden over de app is: De alarmering komt niet door de stil-modus heen. De app wordt vanzelf afgesloten. De app verbruikt teveel van mijn batterij. De app kan mijn locatie niet bepalen. Wegens deze bekende problemen met de app, is HartslagNu bezig met de ontwikkeling van een geheel nieuwe app. Deze zal naar verwachting in het najaar beschikbaar komen voor beide besturingssystemen.81% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de communicatie vanuit HartslagNu. 25% van de respondenten heeft wel eens contact gezocht met HartslagNu. De meesten deden dat via telefoon of e-mail. Ze gaven een 7,5 voor de manier waarop ze zijn geholpen en de support in het algemeen scoorde een 7,6.De respondenten zien met name de HartslagNu-app en de manier van alarmeren als belangrijkste verbeterpunten. Ook de communicatie en informatievoorziening kunnen we verbeteren. Met deze onderdelen gaan wij aan de slag!