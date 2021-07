20-07-2021, Oogtv.nl bron en Corona dashboard

Afgelopen week vijftien procent minder nieuwe besmettingen in Groningen

Groningen - In de afgelopen week registreerde het RIVM 2.842 nieuwe besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland.