20-07-2021, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Drie aanhoudingen na aantreffen gestolen crossmotor in Siddeburen (Video)

Siddeburen - Maandagavond heeft de politie drie aanhoudingen verricht bij een woning aan de Koningsakkers in Siddeburen. Het drietal werd aangehouden nadat ze werden gezien met een gestolen crossmotor. De motor was eerder op de dag gestolen in Groningen.

De politie heeft een 30-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen, een 21-jarige man uit Groningen en een 30-jarige man uit Haren aangehouden.

Het drietal is ingesloten en zullen worden gehoord over hun betrokkenheid bij de diefstal. Het onderzoek van de politie naar de diefstal van de crossmotor loopt nog, de crossmotor is in beslag genomen en afgesleept door een bergingsbedrijf.