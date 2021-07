19-07-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Een jaar lang geen blazers bij ESD

Farmsum - De lucht lijkt letterlijk en figuurlijk geklaard tussen omwonenden en ESD-SIC in Farmsum. Het is maandag precies één jaar geleden dat er een blazer was. Daarmee heeft het chemiebedrijf een hardnekkig probleem nu onder controle. Meldt Rtvnoord.