19-07-2021, Arnold En Cindy Sportel

Oproep: Léon aangereden door automobilist, getuigen gezocht

Winschoten - Léon is zondagnacht rond 00:10 uur aangereden door een automobilist in een donkere auto, deze man is nadat Léon van zijn motorkap is gevallen doorgereden. Dat meldt Arnold En Cindy Sportel via Facebook.

Léon reed met de fiets op de Nassaustraat en deze man kwam van de Oudewerfslaan. Helaas is er geen goed signalement van de auto of het kenteken, hij reed weg de Venne op. Natuurlijk op het politiebureau geweest melden de mensne via Facebook maar helaas te weinig informatie, dus deel zoveel mogelijk misschien heeft iemand iets gezien met bijvoorbeeld het uitlaten van de hond of zo Léon heeft overal spierpijn van de klap maar verder gelukkig geen ernstig letsel en de fiets heeft schade opgelopen maar dat is maar materiaal. Info kan naar Cindy Sportel