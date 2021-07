19-07-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fietsster raakt gewond bij ongeval Bornholmstraat Groningen

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Bornholmstraat in Groningen is maandagmiddag een fietsster gewond geraakt. Rond de klok van drie uur kwamen een fietsster en een automobilist met elkaar in botsing.

De fietsster kwam hard ten val en moest worden gestabiliseerd door het ambulancepersoneel. De politie bracht het ongeval in kaart en noteerde de gegevens van de betrokken partijen. Een voorrangsfout van de personenauto is de oorzaak van het ongeval geweest. De fietsster werd met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.