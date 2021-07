19-07-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Caravan brandt volledig uit aan Hooghoudtstraat Groningen (Video)

Groningen - Een caravan is maandagmiddag verloren gegaan bij een forse uitslaande brand aan de Hooghoudtstraat in Groningen.

De brandweer werd omstreeks kwart over twee gealarmeerd voor een voertuigbrand. Bij aankomst stond een caravan in lichterlaaie. De bewoner van de caravan wist gelukkig op tijd uit het voertuig te komen.

Mensen van een autobedrijf naast het cellencomplex dachten dat het cellencomplex in brand stond, hierop hebben zij het cellencomplex gebeld waarna de medewerkers direct een kijkje namen. Nadat bekend was dat het om een forse brand naast het cellencomplex was besloot men te assisteren bij de brand.





De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de caravan volledig verloren ging. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Ook zijn drie motoren tijdens de brand verloren gegaan.