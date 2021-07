19-07-2021, Bron: GGD Groningen

Prikken zonder afspraak mogelijk bij GGD Groningen

Groningen - Op zes vaccinatielocaties van GGD Groningen is het met ingang van 20 juli mogelijk om een vaccinatie tegen corona te krijgen zonder een prikafspraak.

Veel mensen hebben hun vaccinaties gehad of een afspraak gemaakt. Die afspraken blijven staan. In de planning voor de komende weken is tussendoor ruimte om ook mensen te vaccineren, die zonder afspraak binnen komen lopen. Zij krijgen dan een vaccinatie met BioNTech/Pfizer. Prikken zonder afspraak is alleen mogelijk voor een 1e vaccinatie.



Praktisch



Prikken zonder afspraak is mogelijk op de locaties in Veendam, Appingedam, Scheemda, Hoogezand, Stadskanaal, Warffum. Op de website van GGD Groningen zijn de adresgegevens en openingstijden van de locaties vermeld. Belangrijk is om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Ter plekke kan een gezondheidsverklaring worden ingevuld.



Waarom is vaccineren belangrijk?





Prikken tegen corona zorgt ervoor dat minder mensen corona krijgen of minder ziek worden. Dat is belangrijk voor degene die zich laat vaccineren, maar ook voor familie, vrienden en collega’s. Minder besmettingen zorgen ervoor dat er weer steeds meer mogelijk is.