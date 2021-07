19-07-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Redactie Martin Nuver

Melding van een gaslekkage Oudeweg Groningen (Video)

Groningen - De Groninger brandweer werd maandagmiddag omstreeks tien voor één gealarmeerd voor een melding van een gaslekkage aan de Oudeweg in de stad Groningen.

Bewoners van een pand roken een vreemde lucht en alarmeerden de brandweer. Uit voorzorg moesten een aantal bewoners het pand uit op verzoek van de hulpdiensten. De brandweer heeft in het pand metingen verricht. Hieruit bleek dat er geen sprake was van een daadwerkelijke gaslekkage.





De metingen wezen uit dat er in het pand geen gevaarlijke stoffen of gassen aanwezig waren. Wat eindelijk de oorzaak van de vreemde lucht is geweest is niet bekend. Een aantal weken terug moesten de hulpdiensten ook al uitrukken voor een soortgelijke melding in dezelfde straat.





Na een half uur konden de bewoners weer terug hun woning in. De hulpdiensten keerden hierop ook weer terug naar de post.