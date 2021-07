19-07-2021, Oogtv.nl bron

Ontsporing bij Hoofdstation ook te wijten aan slijtage

Groningen - Naast een te grote spoorbreedte was ook overmatige slijtage één van de oorzaken van ontsporen van een Arriva-trein bij het hoofdstation in Groningen. Meldt Oogtv.nl maandag.

Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven vrijdag laten weten aan de Tweede Kamer. Daarom gaat ProRail ook andere, vergelijkbare spoorgedeeltes onderzoeken, waar dezelfde onderhoudsaannemer actief is geweest.

Op 27 juni jongstleden ontspoorde bij het Hoofdstation van Groningen een trein van Arriva, vlak na vertrek richting Roodeschool. Daarbij vielen geen gewonden, maar ontstond wel veel schade aan het materieel. Daarnaast zorgde het incident voor dagenlang durende vertraging op diverse trajecten van en naar Groningen.

De voorlopige conclusie van ProRail luidt dat de directe oorzaak van de ontsporing een te grote spoorwijdte is, waardoor het spoorsysteem niet meer in staat was de trein te dragen en te geleiden. Maar ProRail heeft ook slijtage aan het spoor geconstateerd. ProRail wil nu graag weten waarom de tekortkomingen niet eerder ontdekt zijn. In het omliggende gebied dat door dezelfde onderhoudsaannemer wordt onderhouden (Strukton Rail) zijn 24 vergelijkbare spoortakken geselecteerd waar ProRail de komende periode specifieke inspecties gaat uitvoeren.

Het onderzoek neemt enkele maanden in beslag.

