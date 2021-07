19-07-2021, Oogtv.nl bron

Forse toename aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen

Groningen - Na drie weken met weinig tot geen opnames is het aantal coronapatiënten in de Groningse ziekenhuizen fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Maandagochtend lagen er dertien coronapatiënten in de Groningse ziekenhuizen, waarvan één op een IC. De laatste keer dat er zoveel coronapatiënten opgenomen waren in Groningen was begin juni. Op 29 juli was er voor het laatst een COVID-patiënt opgenomen in een Gronings ziekenhuis. Zegt oogtv.nl.

Ook in de rest van Noord-Nederland zijn er, voor het eerst sinds eind mei, weer een substantieel aantal coronapatiënten opgenomen. In totaal verplegen noordelijke ziekenhuizen nu 23 coronapatiënten, waarvan twee op een IC. Geen van de patiënten komt van buiten de regio.

Volgens een woordvoerder van het AZNN is het aantal nieuwe opnames goed te verklaren. Een grote stijging in het aantal besmettingen zorgt er vaak na een week of twee voor dat ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Dat was ook bij de voorgaande coronagolven het geval.