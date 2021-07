18-07-2021, 112Groningen.nl & Flexteam politie Groningen

Man vaart te snel met Jetski, heeft geen vaarbewijs en krijgt een nat pak

Groningen - Dit weekend hield de politie in verband met het mooie weer extra toezicht te water rondom Groningen.

Politieagenten troffen op het Reitdiep een snelle waterscooter (Jetski) met daarop een onhandige schipper. Toen agenten de snelle Jetski wilden controleren sloeg het vaartuig om. Dit zorgde voor een gevaarlijke situatie. De opzittende(n) belandden hierdoor in het water.





Tijdens de controle bleek het dat de schipper niet in het bezit was van een geldig vaarbewijs. Ook voer de Jetski vele malen harder dan is toegestaan op het water.





Voor zowel het niet hebben van een vaarbewijs, en het te snel varen met een vaartuig heeft de schipper twee processen-verbaal gekregen. Ook mocht hij niet meer verder varen op de Jetski.