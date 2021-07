18-07-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

RIVM telt 254 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

Groningen - In de gemeente Groningen zijn sinds zaterdag 254 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit openbare data van het RIVM.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er in de gemeente Groningen tot nu toe 18.417 personen positief getest. Zaterdag lag dit aantal nog op 18.163. Dit betekent een stijging van 1,4 procent. Het aantal van 254 ligt onder het 7-daags gemiddelde dat op 331,14 staat.





Landelijk

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 10.135 personen positief getest. Dit aantal ligt boven het 7-daags gemiddelde dat op 10.018,86 staat. In de ziekenhuizen werden 42 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op de Intensive Care gaat het om een toename van twee patiënten.





In totaal liggen er nu 311 mensen in het ziekenhuis, dit zijn er 27 meer in vergelijking met zaterdag, waarvan er 76 op de IC liggen. Er werd bij het RIVM 1 nieuw sterfgeval gemeld.