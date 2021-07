18-07-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Scooterrijder (20) raakt ernstig gewond bij eenzijdig ongeval in Groningen

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Middelberterweg in Groningen is zondagnacht een scooterrijder ernstig gewond geraakt.

Het verkeersongeval gebeurde rond de klok van één uur. Door nog onbekende oorzaak ging een scooterrijder op een donker stuk weg onderuit, en kwam daarbij hard ten val. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en twee ambulances, kwamen met spoed ter plaatse en troffen de scooterrijder ernstig gewond aan.





De jongeman, welke op de scooter reed, kwam vanuit Engelbert en was onderweg naar Lewenborg. Vrienden van de jongen, die later vertrokken van een feestje dan de scooterrijder, zagen de jongen langs de weg liggen en alarmeerden de hulpdiensten.





De jongen is door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aard van de verwondingen zijn is niet bekend. De politie heeft een blaastest afgenomen bij het slachtoffer. Hieruit bleek dat hij onder invloed was.





De politie heeft in verband met het politie-onderzoek de Middelberterweg afgesloten voor het verkeer. Omstreeks kwart voor twee kon de weg weer worden vrijgegeven voor het verkeer. De scooter is meegenomen naar het politiebureau.

Update: De jongen die afgelopen nacht ernstig gewond raakte bij een eenzijdig verkeersongeval op de Middelberterweg in Groningen is een 20-jarige Stadjer. Volgens een woordvoerder van de politie is de jongen met zijn scooter tegen een zwerfkei in de berm gebotst en is hierna ten val gekomen.





De 20-jarige Stadjer werd met ernstige verwondingen met spoed overgebracht naar het UMC in Groningen. Bij het slachtoffer is een bloedproef afgenomen omdat het vermoeden bestond dat hij onder invloed was tijdens het ongeval.