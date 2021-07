17-07-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietser licht gewond bij ongeval met automobilist op Kraneweg

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Kraneweg in de stad Groningen is zaterdagavond een fietser licht gewond geraakt.

Het verkeersongeval gebeurde even voor half acht op de kruising met de Friessestraatweg. Door onbekende oorzaak kwamen de fietser en de automobilist met elkaar in botsing. Hulpdiensten waren snel ter plekke en ontfermden zich over het slachtoffer.





Een ambulance kwam ter plaatse om de gewonde fietser na te kijken op eventuele verwondingen. Het is onbekend of het slachtoffer ook werd overgebracht naar een ziekenhuis. De politie zette het ongeval op papier en noteerde de gegevens van de betrokken partijen. De personenauto had forse schade aan de voorzijde.