Zwerm bijen zorgt voor overlast op terras Poelestraat

Groningen - Een zwerm bijen heeft zaterdagmiddag voor overlast gezorgd op een terras in de Poelestraat. Eén klant werd door een bij geprikt.

“Het was rond 12.15 uur dat de bijen hier neerstreken en een plek zochten onder één van de tafels op het terras”, vertelt een medewerker van eetcafé Stadtlander aan OOGTV. “Ik dacht eerst dat het allemaal pollen waren maar het bleken heel veel bijen te zijn. Op het terras was toevallig ook een imker aanwezig die ons van advies heeft voorzien.





In eerste instantie konden we moeilijk contact leggen met een lokale imker die de bijen weg kon halen. Uiteindelijk is er toch een imker gekomen. Die persoon was hier rond 13.00 uur. Uiteindelijk is hij om ongeveer 14.30 uur weer vertrokken. Het precieze tijdstip weet ik niet, maar volgens mij was het rond 14.30 uur.”









Volgens de medewerker van het eetcafé heeft de imker de Koningin en een deel van de zwerm bijen in een soort doos kunnen krijgen. “Daarmee was de overlast voorbij. De bewuste tafel hebben we weggehaald omdat er daarna nog wel wat bijen rondzwierven.” Het eetcafé is blij dat het achter de rug is.





“Het heeft toch effecten op de klandizie, het heeft omzet gekost. Eén mevrouw is door haar spijkerbroek heen door een bij geprikt. Het gaat gelukkig goed met haar. “Volgens de medewerker was van grote paniek geen sprake. “Maar het zorgt toch voor wat reuring, dat is logisch.”

