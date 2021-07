17-07-2021, Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Aggregaat van dompelpomp vat vlam in Finsterwolde, omstanders starten met blussen

Finsterwolde - Op een bouwterrein aan de H.J.Siemonsstraat in Finsterwolde heeft vanmiddag enige tijd brand gewoed in een aggregaat.