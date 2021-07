17-07-2021, 112Groningen.nl & Wijkagenten Veendam

Politie zoekt getuigen van woninginbraak in Veendam

Veendam - De politie is opzoek naar getuigen van een woninginbraak aan de Meezenbroekstraat in Veendam, dat schrijven de wijkagenten van de Gemeente Veendam op hun Instagram-pagina.

In de nacht van vrijdag 16 juli 2021 op zaterdag 17 juli 2021 is er ingebroken in een hoekwoning aan de Meezenbroekstraat in Veendam. De dader of daders hebben diverse goederen weggenomen uit de woning. Na de inbraak is de politie een onderzoek gestart naar de dader of daders van deze inbraak.





Heeft u in de nacht van vrijdag 16 juli 2021 op zaterdag 17 juli 2021 iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Meezenbroekstraat in Veendam. Of heeft u informatie dat mogelijk van belang kan zijn in het politieonderzoek? Meld dit dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.