17-07-2021, 112Groningen.nl & InfoLeek

Twee personen aangehouden na dollemansrit en achtervolging met hoge snelheid

Leek - Vrijdagavond is een Renault Clio met pools kenteken meerdere keren met zeer hoge snelheid roekeloos door Leek heen gereden.

Nabij de kruising Boveneind met de Euroweg in Leek ging het even voor tien uur mis en belandde het voertuig in een tuin. Hierna is de auto met hoge snelheid er vandoor gegaan. Meerdere mensen hebben het voertuig zien rijden en de politie gewaarschuwd die met meerdere eenheden naar het voertuig op zoek zijn gegaan.





Achtervolging

Ze werden door de politie opgewacht op de kruising Diepwal/Carolieweg waarna de politie met hoge snelheid vanaf daar de achtervolging heeft ingezet. Aldus een getuige is de auto om 23:15 uur op de Meester van Ekstraat, een doodlopende straat in Haulerwijk, klemgereden door 2 opvallende politie auto’s.





De bestuurder en bijrijder zijn in de boeien geslagen en meegenomen naar het bureau onder verdenking van rijden onder invloed. De auto was behoorlijk beschadigd en had onder andere geen uitlaat meer.